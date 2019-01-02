Demirköy Ormanları Denetimden Geçti

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
"FSC Orman Yönetimi Sertifikasyonu" belgesini yeniledi.
Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Yönetim Konseyi (FSC) Denetmeni Kastamonu Üniversitesi
Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu tarafından orman emvali ile iş sağlığı ve iş güvenliği konularında denetim yapıldığını söyledi.
Gerçekleştirilen denetimde, FSC standartlarına uygunluğu nedeniyle sertifika yenileme işlemleri tamamlandığını ifade eden Yıldız, denetimlerden başarılı bir şekilde geçmenin memnuniyeti içerisinde olduklarını belirtti.
Demirköy ormanlarının kaliteli olduğunu aktaran Yıldız, "Dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş Orman Yönetim Konseyince ormanlarımız denetimden geçirildi. Macara, Şarapnel, İstihkamtepe ve Kurudere
bölgelerinde 73 bin 868 hektar alan üzerinde orman emvalinde denetim yapıldı. Denetimde kalite standartları nedeniyle sertifikamız tekrardan yenilendi. FSC etiketi ürünü alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur. FSC damgası o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir." diye konuştu.