Son Dakika Haberleri: Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

6 saat önce

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Belediye Başkanı Recep Gün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Gün, törende, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılının kutlu olması temennisinde bulundu.

Tarihin, bir milleti canlandıran ve ayağa kaldıran en önemli ilham kaynağı olduğunu ifade eden Gün, Türk milletinin büyük bir azim ve kararlılıkla birbirine kenetlenerek her gün daha fazla güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtarılmasının canlandırılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri sundu.

Cumhuriyet Meydanı, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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