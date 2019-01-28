Son Dakika Haberleri: Demirköyspor'da 3 Puan Üzüntüsü

Demirköyspor'da 3 Puan Üzüntüsü

2 saat önce

Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Demirköyspor'da, 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.

Demirköyspor'da 3 Puan Üzüntüsü, System.String[]
Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Demirköyspor'da, 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.

Demirköyspor Teknik Direktörü Şerafettin Çevikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vizespor'a 4-2 mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmada kaybettikleri 3 puana üzüldüklerini ifade eden Çevikbaş, karşılaşmada iç saha avantajını değerlendiremediklerini belirtti.

Mağlup olmalarına rağmen maç boyunca destek veren takım taraftarına da teşekkür eden Çevikbaş, gelecek haftaki karşılaşmalarda 3 puanın telafisini yapmak istediklerini kaydetti.

Ligde 20 puanla altıncı sırada olduklarını bildiren Çevikbaş, takım olarak yükselişe geçmek istediklerini aktardı.

Öte yandan maç sonrasında rakip takım Vizespor'un taraftarlarıyla Demirköyspor taraftarları arasında çıkan gerginliğin kısa sürede kolluk kuvvetlerince engellendiğini dile getiren Çevikbaş, tüm kolluk kuvvetlerine de görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Kırklareli, Spor
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