Son Dakika Haberleri: Demirköyspor Kulübü Derneği ilk iftarını düzenledi
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Demirköyspor Kulübü Derneği ilk iftarını düzenledi

1 saat önce

Demirköyspor Külubü Derneği tarafından Çınaraltı'nda iftar organizasyonu düzenlendi.

Demirköyspor Kulübü Derneği ilk iftarını düzenledi, System.String[]
Demirköyspor Külubü Derneği tarafından Çınaraltı'nda iftar organizasyonu düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına köy halkının yanı sıra Bilecik Belediyesi, Bozüyük Belediyesi ve Pazaryeri Belediyesi de davet edildi. Yoğun bir katılımın olduğu iftar organizasyonu hakkında, Demirköy Spor Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Yönetici Önder Tükenmez, "Köyümüz dışında ikamet eden köylülerimiz, köy sakinleri ve köyümüze muhabbet besleyen herkesi bir araya getirmeyi amaçladığımız bu tarz etkinlikleri düzenlemeye ve geleneksel hale getirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Demirköyspor Kulübünden yapılan açıklamada ise, "Değerli vakitlerini ayırıp etkinliğimize katılım gösteren; Bilecik Belediye Başkana Vekili Semih Tuzak'a, Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özkan Sözkesen'e, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık'a, CHP Bozüyük ilçe Başkanı İhsan Esel'e ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e içten teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:30 Kaynak: İHA
Demirköy, Pazaryeri, Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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