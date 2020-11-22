Demirkzöy'de ahududu fidanları dağıtıldı - Son Dakika

Türkiye'de her yıl yaklaşık 70 milyon euro harcanarak yapılan 30 bin ton ahududu ithalatını azaltmak için çalışmalar devam ederken, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de bin 620 kök ahududu fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Demirköy ilçesinde ahududu yetiştiren kişi sayısını arttırmak amacıyla çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "İlçemiz ahududu üretim miktarını olması gereken seviyelere çıkarmak, üreticilerimizin orman meyvesi olarak tanıdığı ahududunu yetiştirerek, çilek yanında alternatif ürün olarak satışını yapabilmesi ve tüketicilere sunması amacıyla İlçe Müdürlüğümüz 2020 Yılı Ahududu Yetiştiriciliği Projesini hazırladı. Proje, Kırklareli İl Özel İdaresi ile projeye başvuran ilçemiz Hamdibey köyünden 2 üretici tarafından finanse edilmiştir. İlçemiz 2020 Yılı Ahududu Projesi kapsamında bin 620 adet açık kök ahududu fidanının Hamdibey köyündeki 2 üreticimize dağıtımı gerçekleştirildi. Proje takibi İlçe Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir" denildi. - KIRKLARELİ