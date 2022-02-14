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Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

14.02.2022 21:31
Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, su kanalına düşerek yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, su kanalına düşerek yaralandı. Ayağı kırılan şahıs, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde E.Y. idaresindeki 48 AGU 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalı üzerinde bulunan köprünün demirlerine çarptı. Motosiklet sürücüsü E.Y., savrulan motosikletten su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanala inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Motosiklet, İtfaiye, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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