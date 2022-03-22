DEMİRLERİNİ SÖKTÜĞÜ BİNANIN ALTINDA KALDI, KÖPEĞİ ÇIKARILANA KADAR BEKLEDİ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, kolon demirlerini söktüğü metruk binanın çökmesi sonucu altında kalan hurdacı Erdal Özgün (34) yaralandı. Acil Kurtarma Sağlık (AKS 110) ekiplerince enkazdan çıkarılan Özgün, hastaneye kaldırıldı. Özgün'ün son anda kaçarak canını kurtaran köpeği 'Mex'in ise olay yerini terk etmeyip, beklediği görüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi 425 Sokak'ta meydana geldi. Birkaç gündür sokaktaki metruk binaya gelerek, kolonlarındaki demirleri söktüğü iddia edilen hurdacı Erdal Özgün, binanın çökmesiyle yıkıntı altında kaldı. Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri, Özgün'ü çöken binanın enkazı altından çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özgün, tedaviye alındı. Özgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KÖPEĞİ AYRILMADI

Öte yandan Erdal Özgün'ün yanında bulunan 'Mex' isimli köpeği, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme anında kaçan köpeğin, olay yerini terk etmeyip, beklediği görüldü.

Mahalleliden Mehmet Doğan, "Çöken binanın altında kalan kişi hurdacılık yapıyordu. Binaya da hurda toplamak için girmişti. Köpek de onundu, kaçıp kurtulmuş. Sahibini bekliyor, o gelmeden buradan ayrılmaz" dedi. (DHA)