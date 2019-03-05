Demirören Grubu'ndan İddaa Açıklaması (Yeniden)
15 dakika önce
"İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır""Bazı maçlarda açılan ters oranlar ve ortaya çıkan hatanın bizimle ilgisi yoktur"İSTANBUL - Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı.
"İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır"
"Bazı maçlarda açılan ters oranlar ve ortaya çıkan hatanın bizimle ilgisi yoktur"
İSTANBUL - Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı. Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA'nın Demirören Grubu'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.
Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi İDDİA'yı 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren devralacaktır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:34 Kaynak: DHA
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