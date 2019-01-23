Demirören Medya Çalışanlarından Kızılay'a 'Kök Hücre ve Kan Bağışı'

DEMİRÖREN Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.

DEMİRÖREN Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.



Türk Kızılayı'nın kan bağış aracı Demirören Medya Center bahçesinde stant açtı. Kızılay' a kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyen çalışanlar araca geldi. Burada Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekilirken, kan bağışının sağlık açısından faydaları anlatıldı. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu