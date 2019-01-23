Demirören Medya Çalışanlarından Kızılay'a 'Kök Hücre ve Kan Bağışı'
33 dakika önce
DEMİRÖREN Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.
DEMİRÖREN Medya çalışanları, Kızılay'a 'kök hücre ve kan bağışında' bulundu.
Türk Kızılayı'nın kan bağış aracı Demirören Medya Center bahçesinde stant açtı. Kızılay' a kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyen çalışanlar araca geldi. Burada Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekilirken, kan bağışının sağlık açısından faydaları anlatıldı. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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