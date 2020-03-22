Demirören Medya 'evde' buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirören Medya 'evde' buluşturuyor - Son Dakika

Demirören Medya 'evde' buluşturuyor

6 saat önce

Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapıyor.

Demirören Medya 'evde' buluşturuyor, System.String[]

Demirören Medya tüm basın ve sosyal medya kanallarını seferber ederek 'evde kal' çağrısı yapıyor. '#EvdeKal#MüzikleKal' projesiyle her gün sürpriz bir sanatçı evden verdiği konserle tüm Türkiye'ye farklı bir deneyim yaşatacak.

Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya özel bir projeye başlıyor. Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlatılan '#EvdeKal#MüzikleKal' projesiyle sürpriz sanatçılar en sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla seslendirecek.

İLK KONSER FERHAT GÖÇER'DEN

Projeye destek veren ilk sanatçı 23 Mart'taki canlı yayınıyla Ferhat Göçer olacak. Kendisi de aynı zamanda hekim olan Ferhat Göçer saat 21.05'te en sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak youtube, instagram ve twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak. Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Ferhat Göçer'in verdiği mini konser sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı challenge (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilecek.


Ferhat Göçer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:18 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu         
17:14
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirören Medya 'evde' buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]