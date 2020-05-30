Demirören Medya Grubu'ndan açıklama - Son Dakika

DEMİRÖREN Medya Grubu, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan 'Demirören Medya'dan dijital dönüşüm kararı' başlıklı haberleri yalanladı.

Demirören Medya Grubu, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demirören Medya Grubu ile ilgili olarak Sosyal Medya ve bazı mecralarda manipülasyon amaçlı olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tip manipülasyon amaçlı haberleri yapanlar hakkında SPK nezdinde suç duyurusunda bulunmak da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvuracağımızı ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da gerekli KAP açıklamasını yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."