Demirören Medya Lisesi'nde ilk ders zili çaldı

Türkiye 'nin en büyük medya grubu bünyesindeki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk öğrencileri ve eğitimci kadrosuyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başladı. Yeni dönem başlangıcını öğrenciler, veliler, akademik kadro ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı bir törenle gerçekleştiren lisede ilk ders zilini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay öğrencilerle birlikte çaldı.

Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen ve birçok Anadolu ve Fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak 0,12 yüzdelik dilimden öğrenci alan okul, yeni dönemde öğrenciler ve velilerle buluştu.

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, okulun danışma ve yürütme kurulu üyeleri, Demirören Medya yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl hazırlık sınıfında okuyacak öğrenciler, ana dili İngilizce olan öğretmenleriyle yabancı dil derslerine ilk gün itibariyle başladı.

"İLK DEFA ÖĞRENCİ ALMANIN HEYECANIYLA EVLATLARIMIZI UZUN BİR SÜREDİR BEKLİYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "Bizler bu yıl ilk defa öğrenci almanın heyecanıyla evlatlarımızı uzun bir süredir bekliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak ilk ders günümüzde, sanki yıllardır birlikteymişçesine büyük bir heyecanla tüm öğretmenlerimiz ve Demirören Medya yönetimi ile birlikte sizleri ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu okulun açılmasında büyük emekleri olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, öğrencilerimizi evlatları gibi gören ve onlar için her şeyin en güzelini isteyen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'a, bize bu projenin başlangıcından beri desteğini hiç esirgemeyen çok kıymetli danışma ve yürütme kurulumuza ve Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya ailesine sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ"

Mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyen Ertoğan, "Burada hep birlikte çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceğiz. Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, alanlarında dünya standartlarında ve çağdaş bir eğitim almış, ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı birer genç olarak mezun etmek en büyük hedefimiz. Hepimizin gurur duyabileceği ortak başarılar için çok çalışacağız. Çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz, emanetlerinizi aldık ve emin ellerdeler. Bugün yeni bir okula, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını taşıyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızdaki ödev ve sorumluluklarınız daha da artacak gerek öğrenci olarak gerekse toplumun sorumlu bir bireyi olarak daha da önemli görevler üstleneceksiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, anne-babalara ve bütün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN İLK DERS HEYECANI

MTAL'in 30 öğrencisinden biri olan Ceylin Ceyda Aktuna da "Heyecanlıyım, mutluyum yeni okulumdayım. İlk tercihimdi ve yerleştim. Araştırdım okulun şartlarını beğenmiştim. İleride iyi bir gazeteci olmak istiyorum. Çok güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Güneş Ece İskender ise "Heyecanlıyım, okulumu çok seviyorum. Haber spikeri olmak istiyorum. İyi bir yıl olsun istiyorum şimdiden öyle olacakmış gibi duruyor. Okulumun şartları çok iyi, mutluyum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul