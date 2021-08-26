Üye Girişi
Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

26.08.2021 08:17
Demirören Medya'ya ödül yağmuru, System.String[]

14'üncü "Türkiye'nin En"leri Ödül Töreni, önceki gün İstanbul Bahçeköy'deki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'nda gerçekleşti.

14'üncü " Türkiye'nin En"leri Ödül Töreni, önceki gün İstanbul Bahçeköy'deki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'nda gerçekleşti. İstihdama, üretime, yatırıma, kalkınmaya ara vermeden çalışma ve projelerini devam ettiren kurum ve girişimcilere ödülleri verildi.

Organizasyonda medya dalında "Yılın en başarılı haber ajansı" ödülünü Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz aldı.

"Yılın en başarılı tartışma programı" ödülünü "Tarafsız Bölge"nin sunucusu Ahmet Hakan, "Yılın tartışma programı sunucusu" ödülünü "Ne Oluyor?" ile Göksü Öngören Özgür, "Yılın en başarılı haber kuşağı sunucusu" ödülünü "Günlük" ile Başak Şengül aldı. "Yılın en iyi magazin programı" ödülünü ise Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar alırken, "Yılın en başarılı muhabiri" ödülü Kanal D muhabiri İbrahim Konar'a verildi.

HER MARKA ADINA 100 FİDAN

Organizasyonla ilgili bilgi veren Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz, sosyal sorumluluk projelerine de yer verdiklerini belirtti ve şöyle dedi:

"Burada bulunan her marka adına 100 fidan dikeceğiz. Manavgat'taki ormanlardan birine bu fidanları dikmek için teşebbüste bulunduk. Türkiye'nin Enleri Ormanı adı altında bir proje bu."

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz, yaptığı konuşmada toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti: "Gecenin önemi için, bir kadın olarak Kadir Bey ve ekibine teşekkür ederim. Cinsiyet eşitliği takipçisi olduğumuz bir konu."

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

"Günlük" programıyla Başak Şengül'e ödül verildi.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Göksu Öngören Özgür'e ödülünü Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz verdi.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" en başarılı tartışma programı ödülünü aldı.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar ödülüyle birlikte poz verdi.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Kanal D muhabiri İbrahim Konar, "Yılın en başarılı muhabiri" seçildi.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Demirören Haber Ajansı adına verilen ödülü Memnune Akdeniz teslim aldı.

Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Akdeniz, Türkiye, Medya, DHA, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı 10:48 Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş 10:20 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı 10:04 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı 08:51 Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de 01:01 Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de

Son Dakika Haberleri
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
10:03 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü         
08:23
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:25:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirören Medya'ya ödül yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement