Son Dakika Haberleri: Demirören, Talat Terim'in Cenazesi İçin Adana'ya Geldi

Demirören, Talat Terim'in Cenazesi İçin Adana'ya Geldi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi.

Demirören, Talat Terim'in Cenazesi İçin Adana'ya Geldi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, beraberinde siyasetçi Mehmet Ağar ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık Camii'nde gerçekleşecek cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Adana'ya geldi.

Yıldırım ve Ağar'ın öncelikle kentteki bir otelde taziyeleri kabul eden aileye başsağlığı dileyeceği ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Adana Asri Mezarlığı'na geçecekleri öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, Spor
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