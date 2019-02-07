Demirören, Talat Terim'in Cenazesi İçin Adana'ya Geldi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Yıldırım Demirören
, Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana
'ya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören, beraberinde siyasetçi Mehmet Ağar
ile birlikte Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık Camii'nde gerçekleşecek cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Adana'ya geldi.
Yıldırım ve Ağar'ın öncelikle kentteki bir otelde taziyeleri kabul eden aileye başsağlığı dileyeceği ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Adana Asri Mezarlığı'na geçecekleri öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:31 Kaynak: İHA
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