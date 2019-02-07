Demirören, Talat Terim'in Cenazesi İçin Adana'ya Geldi
6 dakika önce
- Demirören, Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldiADANA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi.
- Demirören, Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi
ADANA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi için Adana'ya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, beraberinde siyasetçi Mehmet Ağar ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık Camii'nde gerçekleşecek cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Adana'ya geldi.
Yıldırım ve Ağar'ın öncelikle kentteki bir otelde taziyeleri kabul eden aileye başsağlığı dileyeceği ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Adana Asri Mezarlığı'na geçecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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