Demirören: Türk sporuna her branşta destek vermeyi vazife gibi gören aile yapısı içindeyiz

Hidayet Türkoğlu: İnşallah iki tarafın da mutlu olacağı bir 3 yıl geçiririz

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK -

Basketbol Milli Takımları ile akaryakıt şirketi Total Oil Türkiye, 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Buna göre Total Oil Türkiye, Basketbol Milli Takımlarını 3 yıl boyunca destekleyecek.

Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen imza töreni sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören'in ve ailesinin desteğinin, Türk sporunun en büyük kazançlarından olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle bu tip değerli anlaşmaları basketbola kazandırdığımızdan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bugün de ülke anlamında Türk sporuna bence her branşta katkı sağlayan çok değerli büyüğümüz Erdoğan amcamızı rahmetle anmak istiyorum. Onun başlattığı Türk sporuna olan desteği şu an sevdiğim saydığım sayın başkanımın ve ailesinin yürütmesi Türk sporunun en büyük kazançlarından bir tanesidir. Bu anlamda tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Bugün diğer değerli ortaklarımızın yanında böyle güçlü bir ortağı da bünyemizde bulundurduğumuz için başta değerli büyüğüm sayın başkana tüm federasyon ve milli takım adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel iş birlikleri yaparız ve iki tarafın da mutlu olacağı bir 3 yıl geçiririz. İnşallah iki taraf için de çok değerli bir süreç olacaktır" şeklinde konuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: BU YETERLİ DEĞİL, BUNDAN BAŞKA İSTEKLERİMİZ DE VAR

Bu işbirliğinin yeterli olmadığını ve yeni projelerle tekrar basketbolun içinde olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım Demirören ise, "Sayın başkanın da dediği gibi Demirören ailesi ve Demirören Holding olarak Türk sporuna her branşta destek vermeyi bir vazife gibi gören aile yapısı içindeyiz. Bugün de çok değerli basketbol federasyonumuzla ve basketbol milli takımımızla sponsorluk imzaladık. Tabi burada en büyük katkı Hidayet başkanın. Onun liderliğindeki basketbolumuzun çok daha ileriye gideceğine inancımız sonsuz olduğundan dolayı bu işe gönülden girdik. Ben hem kendisine hem de federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sayın başkanın dediği gibi 3 senelik güzel bir beraberlik olur. Ancak bu yeterli değil bundan başka isteklerimiz de var, inşallah tekrar basketbolun içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları

Yıldırım Demirören'in açıklamaları