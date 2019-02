Demirören Yönetimi'nin Türk Futboluna Kazandırdıkları

Yıldırım Demirören; 26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan; İDDAA ihalesi ve Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımı ve bu sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa etti.





7 yıldır başkanlık görevini yürüten Yıldırım Demirören'in Türk futbolunun başına geçtiği daha ilk anda ilk icraatı, futbolun paydaşlarıyla yakın ve şeffaf ilişkiler kurmak oldu. Her yere kucak açtı, Anadolu'yu gezdi ve TFF toplantılarını Kilis, Samsun, Bursa gibi yerlerde yaparak yakın temaslar kurdu. Aldığı cesur ve radikal kararlarla Türk futbolunun çehresini değiştirdi. Tesisleşme, yayın ihalesi gelirlerinin artırılması ve kulüplerin mali yapısını rahatlatmak adına atılan adımlar en büyük icraatlar olurken, en dikkat çekici değişikliklerden biri yabancı kuralıydı.



"YERLİ TEŞVİK SİSTEMİ"



Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Şubat 2015'te 14 yabancı kuralını resmen açıkladı.



"Yerli Teşvik Sistemi" olarak adlandırılan yeni kuralda kulüplerin, A takımlarında en fazla 28 futbolcu bulundurabileceği belirtilirken, 14 oyuncunun Türk Milli Takımı'nda oynamaya uygun olması gerektiği şartı konuldu. Uygulama 2015-2016 sezonundan itibaren geçerliliğini koruyor.



AVRUPA'YA GENÇ YILDIZLAR İHRAÇ ETTİK



Takımlar, kadrolarında artık 14 yabancı bulundurabileceklerdi. Takımların 11 yabancıyla sahaya çıkabilecek olması da mümkündü. Artık bilinen futbol istatistiklerinin yanında; takım takım yerli ve yabancı futbolcu oynatma süreleri hesaplanmaya başlanmıştı. Pahalı yabancı futbolcuların yerine alt yapıdan gelen gençler tercih edilmeye başlandı. Yıldırım Demirören yönetimi süresince özellikle son yıllarda Türk futbolunun önemli yıldızları Avrupa'ya transfer yaptı. Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Salih Uçan, Merih Demiral, Mehmet Zeki Çelik ve Semih Kaya gibi isimler Avrupa'nın önemli takımlarında Türkiye'yi temsil ediyor.



26 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 4 Temmuz 2014'te açıldı.



26 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'na kazandırılan Riva'daki arazi üzerine kurulan ve 14 ay gibi kısa bir süre içerisinde Türk futbolunun hizmetine sunulan ve çok amaçlı kullanılan tesis Türk Futboluna modernlik, güç, birliktelik kazandırdı. Tesisleşmeye önem veren Demirören Yönetimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri karşısındaki araziyi de alarak yeni merkezlerin yapısına devam ediyor. Riva adeta Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor.



VAR SİSTEMİ ADALET GETİRDİ



Demirören Yönetimi'nin aldığı en önemli kararlardan biri de VAR sistemi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez Profesyonel Hakemlik uygulamasını başlatırken tüm dünyayı etkisi altına alan, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) aynı sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren hayata geçirildi. Video Yardımcı Hakem sistemi tartışılan pozisyonlara açıklık getirdiği gibi adaletli bir şekilde futbol mücadelesinin içinde yer aldı.



MİLLİ TAKIM EN TECRÜBELİ VE BAŞARILI İSİMLERE EMANET EDİLDİ



Demirören göreve geldiğinde Ay Yıldızlı ekibin başında Abdullah Avcı vardı. Ancak millilerin büyük turnuva hasreti Avcı'yla da sona erdirilemedi. Demirören, milli takımı geniş yetkilerle Türk futbolunun kariyeri belki de en az tartışılacak ismi Fatih Terim'e emanet etti. Terim sadece Ay Yıldızlı ekibin değil, Türk futbolunun da bir numaralı patronu oldu. Gelecek planlaması, kulüplerin alt yapı çalışmaları, yabancı oyuncu sayısı ve daha bir çok konuda son söz, tecrübeli teknik adamın, "Türkiye Futbol Direktörlüğü" titrinin altında toplandı.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na mucizevi katılım, Terim döneminde yaşandı. Grup eleme mücadelelerinde Hollanda, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Kazakistan ile karşılaşan A Milli Futbol takımı grubu 3. tamamladı ve en iyiler arasında yer alarak Fransa'daki finallere gitti.



İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile Euro 2016'da D Grubunda mücadele eden milliler burada tek galibiyetini Çeklerden alarak yine 3. oldu ancak bu kez şampiyonaya veda etti.



Milli takımın başına en tecrübeli ve başarılı isimleri getiren Demirören yönetimi, bu kez milli takım teknik direktörlüğüne Türk futbolunun yakından tanıdığı bir ismi geçirdi. Mircea Lucescu, Ay Yıldızlı ekibin yeni teknik patronu oldu. Türkiye'de çalıştırdığı takımlarda başarılı sonuçlar alan Rumen spor adamı, ay yıldızlılara beklenen sıçramayı yaptıramadı. Dünya Kupası'na katılamamanın yanı sıra Uluslar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar ve Türkiye'nin bir alt lige düşmesi, kaçınılmaz sonu hazırlamaya yetti. Yıldırım Demirören, başkanlık görevinden ayrılmadan önce Lucescu'nun sözleşmesini feshetti ve TFF Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma yaptı.



YAYIN İHALESİ TÜM KULÜPLERİN GELİRİNİ ARTIRDI



321 milyon dolar olan yayın ihalesi bedeli 2016'daki ihale sonrası 500 milyon dolar + KDV'ye çıkarıldı. Bu satış ile tüm kulüplerin gelirleri önemli bir oranda arttı. Türk futbolu bu sayede Avrupa'nın 6. Büyük ekonomisi haline geldi. Yıldırım Demirören 2012'de başkan olduğunda bütçe 245 milyon TL idi. 2018-2019 bütçesi 705 milyon 387 bin TL olarak gerçekleşti ve yaklaşık üç kat büyümeye imza atıldı. Federasyon tarihinin en parlak dönemi yaşandı.



FUTBOL KULÜPLERİNİ FİNANS OLARAK RAHATLATACAK DEV PROJE



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borç krizi içindeki kulüpler için el ele verdi.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın uzun yıllardır borç yükünü çevirmeye çalışan ancak finansal sıkıntıların ağırlığını her geçen gün daha fazla hisseden kulüpleri düzlüğe çıkarmak adına dev bir proje geliştirdi.



TFF ve TBB'nin başlattığı bu proje uzun vadede kulüplerin mali krizden kurtarılmasını hedefliyor. TFF Başkanı Demirören ile TBB Başkanı Aydın'ın imzalarını taşıyan açıklamada tarihi proje genel hatlarıyla şu şekilde özetlendi: "Sadece sportif becerilerin değil, idari ve mali etkinliğin de dahil olduğu bir bütünlük içinde yönetilmesi durumunda futbolun ekonomiye sağlamakta olduğu katkının sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir.



Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle uzun vadeli strateji ve hedefler daha önem kazanmaktadır. Bu çerçevede; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Uluslararası norm ve standartların da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır.



AVRUPA FUTBOLUNUN DEV FİNALLERİ İSTANBUL'DA



Demirören Yönetimi Türk futboluna vizyon katmaya devam etmek için Avrupa'nın iki önemli kupasının finalini İstanbul'a taşıdı. 2019 UEFA Süper Kupa ev sahipliğine Vodafone Park, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline ise yenilenecek olan Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.



Yıldırım Demirören döneminde Türk futboluna değer katan projeler özetle şu şekilde:



-27 Şubat 2012'de başkan olduğunda bütçe 245 milyon TL idi. 2018-2019 bütçesi 705 milyon 387 bin TL olarak gerçekleşti ve yaklaşık üç kat büyümeye imza atıldı. Federasyon tarihinin en parlak dönemi yaşandı.



-Türk futbolunun gurur abidesi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Eğitim Tesisleri 4 Temmuz 2014'te hizmete açıldı.



-Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez Profesyonel Hakemlik uygulamasını başlattı.



-VAR Sistemi Türkiye'de Yıldırım Demirören döneminde uygulanmaya başlandı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Video Yardımcı Hakem Sistemine (VAR) geçildi.



-Milli Takım, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) direkt katılma hakkı elde etti.



-Naklen yayın gelirleri 321 milyon dolardan 590 milyon dolara yükseldi. Türk futbolu Avrupa'nın 6. Büyük ekonomisi haline geldi.



-Paraşüt ve teşvik uygulaması ile alt ligler ve ligden düşen takımlara büyük destek sağlandı.



-Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.



-Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm faaliyetlerini bir merkezde toplama vizyonunun bir parçası olan ve "Futbol Vadisi" olarak tanımlanan Riva'daki yeni kamp merkezi ve idari binanın inşasına başlandı.



-Sponsor gelirleri 160 milyon TL'ye kadar yükseltildi, TFF 15'in üzerinde sponsorla sözleme imzaladı.



-UEFA'daki seçimde 2019 UEFA Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye kazandı.



-UEFA'daki seçimde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ev sahipliğini Türkiye kazandı.



-Taraftar Kulübü ve Çocuk Kulübü projeleri hayata getirildi. UEFA, TFF'nin Milli Takım Çocuk Kulübü projesini özel ödüle layık gördü.



-FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2017 ve 2019'da iki kez Türkiye'de düzenlendi.



-Türkiye Futbol Federasyonu ve Engelli Spor Federasyonları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve engelli futbolunun kalitesini arttırmak amacıyla Engelliler Koordinasyon Kurulu kuruldu.



-Türk futbolunda elektronik bilet (e-bilet) uygulamasına geçildi.



-TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi kuruldu.



-Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin Milli Takım ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak için uzun süredir planlanan online mağazasını açtı.



-Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Sesi Görenler Ligi ile UEFA'nın KISS (Knowledge Information Sharing Scenario) Pazarlama Ödülü'nü kazandı.



-Eğitimci, antrenör, futbolcu, tesis, altyapı konusunda önemli gelişmeler kaydedildi.



-Riva Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor. - İstanbul

