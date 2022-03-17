Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı - Son Dakika

Dondurucu soğuklar nedeniyle bir süre önce buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen ve mart ayı başında buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi de son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yeniden buz tuttu.

Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı.

Barajda turizm amaçlı kullanılan "Reis Bey" isimli tekne de buzlar arasında kaldı.