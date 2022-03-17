Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

17.03.2022 12:30
Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı

Dondurucu soğuklar nedeniyle bir süre önce buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bir süre önce buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen ve mart ayı başında buzları çözülmeye başlayan Demirözü Barajı'nın yüzeyi de son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yeniden buz tuttu.

Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı.

Barajda turizm amaçlı kullanılan "Reis Bey" isimli tekne de buzlar arasında kaldı.

YORUMLAR
500
İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı Av yasağına titizlikle uyma çağrısı Av yasağına titizlikle uyma çağrısı

Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Demirözü Barajı'nın yüzeyi yeniden buzla kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement