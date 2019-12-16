Demirözü barajında kartpostallık kış manzarası - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölü kar yağışının ardından kartpostallık kış manzarasıyla doyumsuz görüntüler oluşturuyor.



Demirözü'nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajında kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bin 700 metre yükseklikte bulunan baraj gölü kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Turizm açısından önemli noktaya gelen göl tekne turları, ahşap kamelyaları, piknik alanları ve yürüyüş yollarıyla kış aylarında vatandaşların ilgi odağı haline geldi.



Demirözü barajının kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründüğünü ifade eden Belediye Başkanı Arslan Gürer, "Demirözü barajına yatırımlarımız devam ediyor. Kamelya ve peyzaj çalışmalarını da bitirdik. Kar yağışının ardından eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Baraj ile dağlardaki karların bütünlüğü ise doyumsuz görüntüler oluşturuyor" diye konuştu. - BAYBURT