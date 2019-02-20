Demirözü İlçe Kaymakamı ve Tarım İl Müdüründen Müsiad Bayburt'a Ziyaret
1 saat önce
MÜSİAD Bayburt'u ziyaret eden Bayburt Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun ve Bayburt Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'u MÜSİAD Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Başkan Yardımcısı Nihat Purut, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Topsakal, Fatih Durgut, Emre Bayrak ve Temsilcilk Müdürü Naci...
MÜSİAD Bayburt
'u ziyaret eden Bayburt Demirözü
İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun
ve Bayburt Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut
'u MÜSİAD Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Başkan Yardımcısı Nihat Purut, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk
Topsakal, Fatih
Durgut, Emre Bayrak
ve Temsilcilk Müdürü Naci Ahıskalıoğlu karşıladı.
Tarım, hayvancılık, bal üretimi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılabilecek yatırımlar hakkında görüşler beyan edildi.
MÜSİAD Başkanı Erdal Şentürk yeni kurdukları BAYKOVAN firmasının balını ve duvar saatini misafirlerine hediye etti. Bu güzel, anlamlı ziyaret için Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun ve Bayburt Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'a teşekkür etti. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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