Demirözü İlçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Demirözü Belediyesi tarafından yeşillendirme çalışmaları kapsamında ağaç dikime başlandı.



Bayburt'un Demirözü İlçe Belediyesi tarafından yeşillendirme kapsamında Güneşli Mahallesinin zirve kısımlarına yaklaşık 5 bin ağaç dikim çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arslan Gürer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürer, "Yeşillendirme kapsamında ilçemizi en güzel seviyeye getireceğiz. İlk etapta Güneşli mahallesinin zirve kısımlarında 5 bin ağaç dikimine başladık. İlerleyen zamanlarda Güneşli Dağı bölgesinde 30 bin ağaç olana kadar dikim çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.



İncelemeleri sırasında Belediye Başkanı Arslan Gürer'e Güneşli Mahallesi Muhtarı Şaban Adıgüzel eşlik etti. - BAYBURT