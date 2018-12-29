Son Dakika Haberleri: Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan Köylere Ziyaret

Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan Köylere Ziyaret

27 dakika önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Güçlü, Pınarcık ve Çağıllı köylerini ziyaret etti.

Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan Köylere Ziyaret, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Güçlü, Pınarcık ve Çağıllı köylerini ziyaret etti.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun köylere ziyaret de ilk olarak Güçlü Köyü ile başladı. Burada Köy Muhtarı Emre Ağensin tarafından karşılanan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun köyün genel durumu hakkında köy muhtarından bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Güçlü Köyü'nün ardından Pınarcık Köyü'ne geçen Demirözü Kaymakamı Coşkun burada da Köy Muhtarı Vahdettin Akdeniz ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun köye yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlar ve köy muhtarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Son olarak Çağıllı Köyü'nü de ziyaret eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun burada Köy Muhtarı Celalettin Bayrak tarafından karşılandı.

Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Coşkun burada yapılan çalışmaları inceleyerek yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demirözü Kayamkamı Ömer Coşkun 'a köy ziyaretleri sırasında; İlçe Yazı İşleri Müdürü Halis Saltık ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ eşlik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Akdeniz, Vahdettin, Ömer Coşkun, Demirözü, Güncel
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