Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

Demirözü ilçe kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirözü ilçe kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.



İlçeye bağlı Çatalçeşme köyünü ziyaret eden Coşkun'u köy muhtarı Vedat Atlı ile vatandaşlar karşıladı.



Köy Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Coşkun, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi alınan ve alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.



Coşkun, köy muhtarı ile muhtar adaylarına da seçimlerin gerginliğe meydan vermeden tamamlanması için uyarılarda bulundu.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin de hayvancılıkla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından Coşkun, bazı köy sakinlerini de evlerinde ziyaret ertt.



Köy sakinlerinden Nazir-Gülizar İli çiftinin evine gelen Kaymakam Coşkun, köy muhtarı ile diğer ilgililerden aile hakkında bilgi aldı. Aileye gerekli yardımların yapılması talimatını veren Coşkun, köyden ayrıldı.



Kaymakam Coşkun'a ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç, İlçe Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Aktürk eşlik etti.

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