Son Dakika Haberleri: Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

42 dakika önce

Demirözü ilçe kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri, System.String[]
Demirözü ilçe kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Çatalçeşme köyünü ziyaret eden Coşkun'u köy muhtarı Vedat Atlı ile vatandaşlar karşıladı.

Köy Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Coşkun, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi alınan ve alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Coşkun, köy muhtarı ile muhtar adaylarına da seçimlerin gerginliğe meydan vermeden tamamlanması için uyarılarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin de hayvancılıkla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından Coşkun, bazı köy sakinlerini de evlerinde ziyaret ertt.

Köy sakinlerinden Nazir-Gülizar İli çiftinin evine gelen Kaymakam Coşkun, köy muhtarı ile diğer ilgililerden aile hakkında bilgi aldı. Aileye gerekli yardımların yapılması talimatını veren Coşkun, köyden ayrıldı.

Kaymakam Coşkun'a ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç, İlçe Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Aktürk eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Ömer Coşkun, Demirözü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:29:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]