Son Dakika Haberleri: Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Kalecik köyünü ziyaret eden Coşkun'u, köy muhtarı Mükerrem Musullu ile vatandaşlar karşıladı.

Kaymakam Coşkun, Köy Konağı'nda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Köy sakinlerine kendilerine gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkür eder Coşkun, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerini anımsatarak, seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Coşkun, ziyaretin ardından ilçe merkezine döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Kalecik, Ömer Coşkun, Demirözü, Güncel
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