Son Dakika Haberleri: Demirözü Myo'dan Hamsi Şöleni

Demirözü Myo'dan Hamsi Şöleni

2 saat önce

Demirözü Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) hamsi şöleni düzenlendi.

Demirözü Myo'dan Hamsi Şöleni, System.String[]
Demirözü Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) hamsi şöleni düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Demirözü Kaymakamı Coşkun'u Meslek Yüksekokulu Müdürü Yaşar Erdoğan ve üniversite personeli karşıladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirözü Kaymakamı Coşkun daha sonra şenliğe katılanlarla birlikte hamsi yedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Yaşar, Demirözü, Güncel
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