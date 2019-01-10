Demirözü Myo'dan Hamsi Şöleni
2 saat önce
Demirözü Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) hamsi şöleni düzenlendi.
Demirözü
Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) hamsi şöleni düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe katılan Demirözü Kaymakamı Coşkun'u Meslek Yüksekokulu Müdürü Yaşar
Erdoğan ve üniversite personeli karşıladı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirözü Kaymakamı Coşkun daha sonra şenliğe katılanlarla birlikte hamsi yedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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