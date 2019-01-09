Son Dakika Haberleri: Demirözü Myo, Organik Arıcılık Paneli Düzenledi

Demirözü Myo, Organik Arıcılık Paneli Düzenledi

1 saat önce

Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Organik Arıcılık paneli düzenlendi.

Demirözü Myo, Organik Arıcılık Paneli Düzenledi, System.String[]
Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Organik Arıcılık paneli düzenlendi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Vecihi Aksakal'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu konuk oldu.

Arı ürünlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Kolaylı, organik olarak sürdürülen arıcılık faaliyetlerinin halk sağlığının yanı sıra çevresel sağlık ve sürdürülebilir verim açısından önemli olduğunu söyledi. Çeşitli arı ürünleri hakkında bilgi veren ve akademik çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Kolaylı, bölgesel bazda üretime uygun bir iklim ve flora yapısı olduğunu dile getirdi.

Arıcılık süreçlerinde önemli bir konu olan ana arı yetiştiriciliği hakkında bir sunum yapan Prof. Dr. Dodoloğlu ise, bölgedeki üretimin düşmesine beden olan bazı önemli faktörleri dinleyenlerle paylaştı. Arı yetiştiriciliğinde ana arının kilit rolüne dikkat çeken Dodoloğlu, kovandaki popülasyonun sağlığı ve sirkülasyonu açısından temizlik, beslenme ve sürü yönetimi gibi uygulamalara önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuk konuşmacıların sunumlarının ardından soru cevap aşamasına geçildi. Arıcıların ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılar, katılımların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

Panele Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Ziypak, akademisyenler, arıcılar ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

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