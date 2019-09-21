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Demirözü'nde İlköğretim Haftası kutlandı

43 dakika önce

Bayburt'un Demirözü ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Demirözü'nde İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bayburt'un Demirözü ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.


Gökçedere İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen program, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, "Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm eksikleri giderdik. Öğrencilerin ülkemizin ilerlemesinde ve kalkınmasında en önemlisi aydınlık yarınlara mutlu bireyler olarak yetişmesi çabası içerisindeyiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere saygıdeğer velilerimize, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma, ilçemize, ilimize ve ülkemize başarılı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.


Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.


Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Ömer Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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