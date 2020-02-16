Demirözü'nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirözü'nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika

Demirözü'nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

6 saat önce

Bayburt'un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Demirözü'nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor, System.String[]

Bayburt'un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.


Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Bayburt Demirözü'nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Demirözü'nde belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.


"Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor"


İlçe merkezinde biriken karların kamyonlarla ilçe dışına taşındığını belirten vatandaşlar, "Demirözü'nde önceki günlerde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 30-40 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde de 2 metrelere ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara doldurup şehir merkezinin dışına taşıyor. Kar yağışının ardından da soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Geceleri sıfırın altında 17-18 derecelere kadar düşmeye başladı" diye konuştular - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Demirözü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız
Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirözü'nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]