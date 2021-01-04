Demirözü'nde sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesinde sokakta beslenmekte zorlanan hayvanlar için mama bırakıldı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalma riski göz önünde bulundurularak Demirözü'nde belirlenen noktalara mama bırakıldı. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'in de katıldığı etkinlikte sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı. Bu zorlu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Gürer, hayvan refahının korunması için gerekli çalışmaların devam edeceğini belirtti. - BAYBURT