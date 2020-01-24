Demirözü'nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 2019 yılı uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Ömer Coşkun başkanlığında 2019 yılı uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantı İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Veliaddin Özer tarafından yapılan sunumla başladı. Ardından kurum amirlerinin düşünceleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Toplantı yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.



Toplantıda, uyuşturucu kullanımı ve satışı için riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, cadde, sokak ve park alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması, uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK'lar ile işbirliğinin ele alınması, gençlerin etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi konular ele alındı. - BAYBURT