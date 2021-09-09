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Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika

Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı

09.09.2021 11:01
Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı, System.String[]

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan "Demirözü Belediyesi Pestil ve Köme Tesisi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan "Demirözü Belediyesi Pestil ve Köme Tesisi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1.850.000 TL olan ve 1.470.000 TL'si Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde finanse edilecek projeyle, toprak kalitesi yüksek, su ve hava kirliliği çok az olan, mikro klima özelliği gösteren ve pestil köme imalatında kullanılan meyvelerin yetiştiriciliği için uygun bir konumda bulunan Demirözü ilçesinde 420 m2 kapalı alana sahip pestil ve köme üretim tesisi kurulacak.

Proje kapsamında kurulacak tesiste kadın ve gençlerden 10 kişi istihdam edilecek, projenin tamamlanmasıyla birlikte yörede üretilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürülerek bölge ekonomisine katkı sunması sağlanacak. - BAYBURT

Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı
Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı
Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı

Bayburt Valiliği, Türk Lirası, Demirözü, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Demirözü Pestil ve Köme Tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
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