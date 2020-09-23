Demirözü Sulama Projesi ile kuru tarım arazileri suya kavuştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bundan sonra 113 bin dekarlık tarım alanının, Demirözü Sulama Projesi sayesinde silajlık mısır, fasulye, fiğ ve yonca gibi bitkisel ürün çeşitliliğini sağlayacağını söyledi.

Vali Epcim, hasat başlangıcı dolayısıyla Demirözü Barajı havzasında düzenlenen etkinlikte, çiftçilerin gurur ve mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, bereketli bir sezon diledi.

Demirözü Barajı sulamasının kentin en önemli tarımsal projelerinden biri olduğunu ifade eden Epcim, 239 milyon liralık devasa proje sayesinde çorak toprakların suya kavuştuğunu vurguladı.

Epcim, haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törende projenin açılışının yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bugün ne mutlu bizlere ki silajlık mısır noktasında bir başarı sağlandı. Bugün bu hasadı yapıyoruz ve diyoruz ki bundan sonra 113 bin dekarlık tarım alanı bu sulama sayesinde silajlık mısır, fasulye, fiğ ve yonca gibi bitkisel ürün çeşitliliğini sağlayacak. Böylelikle bir başarıya imza atılmış olacak. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Üreticimizi tebrik ve takdir ediyoruz."

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise projenin Bayburt için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hususu sevince dönüşmüş bir halde yaşıyor olmamızın şükrünü ve teşekkürünü sunmak zorundayız. Emeği geçen, bu topraklara alın terini bırakan ve bu emeğin karşılığında ülkemizin ekonomisine değer katan her çiftçimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Baraj suyundan faydalanarak mısır, pancar, buğday, arpa ve yonca üretimi yapan çiftçi Ensar Akkuş ise proje ile ürün kalitesi ve rekoltesinde artış sağlandığını söyledi.

Akkuş, projenin hayata geçirilmesiyle mısır tarlasının sezon içerisinde 6 kez sulandığını belirterek, "En fazla iki defa sulama imkanım olacaktı ve burada ektiğim mısırın boyu en fazla 1,5 metre olacaktı. Şeker pancarına 6-7 defa su veriyoruz. Buğdayımızı suluyoruz. Su tarlamızın başında, bitki su istiyorsa veriyoruz. Bu projenin hem Demirözü'müze hem de ülke ekonomisine çok büyük menfaati olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.