DEMİRTAŞ'A  4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ (1) - Son Dakika

DEMİRTAŞ'A 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)
22.03.2021 16:41
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.
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