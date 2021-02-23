Demirtaş, "Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı

Bugün sosyal medya Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a cv göndermesi gündeme gelirken, Demirtaş'ın torpil istediği iddia edildi.

"ALBAYRAK'A CV GÖNDERDİĞİMİ YAZMIŞLAR, YALAN"

Demirtaş iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trollerin kendisine saldırdığını belirten Demirta, "Benim Berat Albayrak'a cv gönderdiğimi yazmışlar. Yalan. Normalde trollere yanıt vermemek lazım. Ancak algı yapmalarına da izin vermemek lazım" dedi.

"BİR ARKADAŞIM BENDEN CV'Mİ İSTEMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Konu şu: Bundan 9 yıl önce ben Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan hemen önce bir arkadaşım benden cv'mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye'deki birçok reel sektör şirketine vebankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem" ifadelerine yer verdi.

"ARKADAŞIM BERAT ALBAYRAK'A GÖNDERMİŞ"

Kendisinin arkadaşına cv göndermeyi unuttuğunu aktaran Demirtaş, "Çünkü o sırada ABD'deki okulumda işlerim çok yoğunmuş, sonra 'kusura bakma aklımdan tamamıyla çıktı' diye cv'mi göndermişim. O da o sırada bir özel şirketin başında olan Berat Albayrak'a göndermiş. Trollerde aaa bak Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'dan bakanlık istemiş, iş istemiş diye bağırmaya başlamış. Arkadaşlar, emailden de görüleceği üzere, benim hiçbir siyasiye direk gönderdiğim bir email yok" dedi.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

Cv'sinin şu ana kadar çok yere gitmiş olduğunu ifade eden Demirtaş, "Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez bankasına da, Norveç varlık fonuna da, Singapur nasyonel üniversitesine de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Ben cv'mi 300 yere yolladıysam onlarda 10'ar yere yolladıysa, toplamda 3000 yere gitmiştir. Bunların hepsini benim bilmem de imkansızdır. Bana ne mutlu ki, Dünyanın her türlü üst düzey kurumuna cv'mi gönderecek eğitimdeyim. Ya da birileri benim cv'mi dünya çapında bir yere gönderdiklerinde cv'im güçlü olduğu için mutlu huzurlu ve özgüvenli olacak durumdayım" ifadesini kullandı.

"HERKES, HİÇBİR SİYASİYE DİREK CV GÖNDERMEDİĞİMİ GÖRSÜN"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "O yüzden herkes o maili okusun, nasıl benim cv göndermediğimi, tam aksine benden cv istendiğini, benim de olayı çok önemsemediğim için üstüne unuttuğumu, unuttuğum için de özür dilediğimi, yani benim hiçbir siyasiye direk cv göndermediğimi görsün. Kaldı ki bir insan başarılı ise Devlet'e bile cv gönderir. Keşke herkes liyakat usulü ile böyle seçilse, o da ayrı" dedi.