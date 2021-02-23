Demirtaş, "Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı - Son Dakika

Demirtaş, "Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı

23.02.2021 16:00
Demirtaş,

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak'a cv gönderdiği ve torpil istediği iddiası sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olurken, Demirtaş bu iddialara cevap verdi. Cv'sini Albayrak'a arkadaşının gönderdiğini belirten Demirtaş, kendisine trollerin saldırdığını ifade etti ve cv'sinin bugüne kadar birçok yere gönderildiğini aktardı.

Bugün sosyal medya Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a cv göndermesi gündeme gelirken, Demirtaş'ın torpil istediği iddia edildi.

"ALBAYRAK'A CV GÖNDERDİĞİMİ YAZMIŞLAR, YALAN"

Demirtaş iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trollerin kendisine saldırdığını belirten Demirta, "Benim Berat Albayrak'a cv gönderdiğimi yazmışlar. Yalan. Normalde trollere yanıt vermemek lazım. Ancak algı yapmalarına da izin vermemek lazım" dedi.

"BİR ARKADAŞIM BENDEN CV'Mİ İSTEMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Konu şu: Bundan 9 yıl önce ben Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan hemen önce bir arkadaşım benden cv'mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye'deki birçok reel sektör şirketine vebankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem" ifadelerine yer verdi.

"ARKADAŞIM BERAT ALBAYRAK'A GÖNDERMİŞ"

Kendisinin arkadaşına cv göndermeyi unuttuğunu aktaran Demirtaş, "Çünkü o sırada ABD'deki okulumda işlerim çok yoğunmuş, sonra 'kusura bakma aklımdan tamamıyla çıktı' diye cv'mi göndermişim. O da o sırada bir özel şirketin başında olan Berat Albayrak'a göndermiş. Trollerde aaa bak Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'dan bakanlık istemiş, iş istemiş diye bağırmaya başlamış. Arkadaşlar, emailden de görüleceği üzere, benim hiçbir siyasiye direk gönderdiğim bir email yok" dedi.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

Cv'sinin şu ana kadar çok yere gitmiş olduğunu ifade eden Demirtaş, "Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez bankasına da, Norveç varlık fonuna da, Singapur nasyonel üniversitesine de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Ben cv'mi 300 yere yolladıysam onlarda 10'ar yere yolladıysa, toplamda 3000 yere gitmiştir. Bunların hepsini benim bilmem de imkansızdır. Bana ne mutlu ki, Dünyanın her türlü üst düzey kurumuna cv'mi gönderecek eğitimdeyim. Ya da birileri benim cv'mi dünya çapında bir yere gönderdiklerinde cv'im güçlü olduğu için mutlu huzurlu ve özgüvenli olacak durumdayım" ifadesini kullandı.

"HERKES, HİÇBİR SİYASİYE DİREK CV GÖNDERMEDİĞİMİ GÖRSÜN"

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "O yüzden herkes o maili okusun, nasıl benim cv göndermediğimi, tam aksine benden cv istendiğini, benim de olayı çok önemsemediğim için üstüne unuttuğumu, unuttuğum için de özür dilediğimi, yani benim hiçbir siyasiye direk cv göndermediğimi görsün. Kaldı ki bir insan başarılı ise Devlet'e bile cv gönderir. Keşke herkes liyakat usulü ile böyle seçilse, o da ayrı" dedi.

Demirtaş, Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı

Özgür Demirtaş, Berat Albayrak, Türkiye, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirtaş, 'Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi' iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig devlerinin gözdesi Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu Türkiye Uzay Ajansı garson ve temizlik görevlisi alacak Türkiye Basketbol Federasyonu, teröristleri yurt dışına kaçırdığı iddia edilen İbrahim Seten'le ilgili savcıları göreve çağırdı "Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi? Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi ABD'de motoru patlayan uçağın pilotları ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı: Üzerimizden bir şey geçti
Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı         
15:53
İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı         
15:37
Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada         
15:10
Fenerbahçe ile ismi anılan Christoph Daum, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı Fenerbahçe ile ismi anılan Christoph Daum, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı         
15:09
Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti         
15:03
İstanbul'da korkutan görüntü! Hava kirliliği Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de İstanbul'da korkutan görüntü! Hava kirliliği Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de "hassas" seviyeye ulaştı         
14:40
40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi         
13:55
Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak         
13:46
Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı         
13:13
Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti         
13:13
Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir         
12:24
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu         
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki talepte bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki talepte bulundu         
11:32
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 16:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirtaş, "Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei