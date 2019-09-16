Demirtaş: "Bu kadim şehri hep birlikte yöneteceğiz"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kaldırım çalışmalarını takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Söz verdiğimiz gibi bu kadim şehri hep birlikte yöneteceğiz" dedi.



Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerinde yürütülen üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Beton yenileme ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gerek kaldırımlar gerekse alt yapıdaki düzeltmeler yapıldıktan sonra şehrin modern ve çağdaş görüntüsü ile vatandaşların daha kolay yararlanabileceği bir anlayış içerisinde hizmete sunulacağını belirtti. Çalışmalar öncesinde yapılan hazırlık işlemleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Demirtaş, "İhtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek asfalttan kaldırıma, yol yapım çalışması ve iyileştirme çalışmalarına kadar ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Yapılan çalışmaları bizzat yerinde görüp, takip etmek maksadıyla çalışma yapılan cadde üzerinde bulunan esnafla da sohbet ederek istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



"Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmayacak"



Şehrin estetiğine önem verdiklerini belirten Necattin Demirtaş, vatandaşlara konforlu bir ortam sağlamak adına çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "İlkadım'ın modern görüntüsüne kavuşması için sürdürülen çalışmaların, vatandaş ve esnafı rahatsız etmeyecek şekilde titizlikle sürdürülmesine önem gösteriyoruz. Söz verdiğimiz gibi bu kadim şehri hep birlikte yöneteceğiz. Çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle ilçede girmediğimiz mahalle, unutulmuş hiç bir sokak bırakmayacağız" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.



Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan cadde esnafı ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN