Demirtaş: "Bu topraklarda bağımsız yaşıyorsak bunu Çanakkale şehitlerimize borçluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş: 'Bu topraklarda bağımsız yaşıyorsak bunu Çanakkale şehitlerimize borçluyuz' - Son Dakika

Demirtaş: "Bu topraklarda bağımsız yaşıyorsak bunu Çanakkale şehitlerimize borçluyuz"

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Demirtaş:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.


Vali Demirtaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Vali Demirtaş, mesajında, "Türk ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin, 105. yılını bir kez daha aynı gurur ve heyecanla milletçe idrak etmekteyiz.


Tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan Çanakkale Zaferi, hür ve bağımsız yaşamak için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce kahramanımızın azminin ve inancının zaferidir. Milletimize bu topraklarda yaşama hakkının verilmek istenmediği bir ortamda, kutsal bir mücadele sonucu elde edilen bu destansı zafer; en güçsüz görüldüğü dönemde istikbal ve istiklali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabildiğinin ispatıdır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen aziz şehitlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.


Vali Demirtaş mesajında şunları kaydetti:


"Çanakkale'yi geçilmez kılan, Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran bu ruh, bu manevi güç; bugün de bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırıyı canı pahasına bertaraf etmeye yetecek canlılıktadır. Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları bunun en açık delilleridir. Bizler, şehitlerimizin bıraktığı bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurunu daima canlı tutacak ve Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bir milletin üstün gayretleri ile ebedileştirdiği, tarihi bir dönüm noktası olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ediyorum." - ADANA

Çanakkale, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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