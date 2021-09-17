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Demirtaş: "Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek" - Son Dakika

Demirtaş: "Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek"

17.09.2021 11:39
Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "2,5 yıl geride kaldı, şimdi normale dönebildik.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "2,5 yıl geride kaldı, şimdi normale dönebildik. Bundan sonraki 2,5 yılımız da hizmet atağıyla geçecek" dedi.

Görev süresinin ilk 2,5 yılında mali anlamda belediyeyi düze çıkardıklarını anlatan Başkan Necattin Dermitaş, bundan sonraki dönemde hizmet ve projelere ağırlık vereceklerini ifade etti. Zorlu dönemi atlattıklarının altını çizen Demirtaş, hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Bundan sonra hizmet zamanı"

Demirtaş, "2,5 yıl geride kaldı, şimdi normale dönebildik. Bundan sonraki 2,5 yılımız da hizmet atağıyla geçecek. Zorluklar geride kaldı, altın işlerimiz bundan sonraki vakitte olacak. Bir şeyleri yıkmadan yapmaya gayret ediyoruz. 2019 yılında, 'Necattin Demirtaş gelince herkesi işten atacak' dediler. Biz çalışanların ekmeğiyle oynamamayı kendimize prensip edindik. Kamu kurumunun kurumsallaşması anlamında buna ihtiyacı var ama ciddi anlamda büyük zorluklar çektik. Neden? Seçim kazanıyorsunuz. Taraftarlarınız var, sizden beklentileri olanlar var. Siz ona cevap verememiş oluyorsunuz. İçeride olan adamlar sizin kıymetinizin farkında değil. Yani sizin böyle bir fedakarlık yaptığınızın farkında değil. O da normal gibi görüyor bu işi. 2,5 senedir mali yapımız çok bozuktu. Neredeyse personel maaşı ödeyemez haldeydik. Ödeyemediğimiz zamanlarda oldu. Tüm bu zorlukları ciddi tasarruf politikaları ile muhafaza etmiş olduk. Bundan sonra hizmet zamanı. Halkımız bizi hem sokakta hem de her yerde görecek. Hizmetimizi de görecekler. Biz görevimizi doğru yapalım, takdir milletimizindir. Uygun görürlerse devam ederiz, uygun görmezlerde hayat devam eder. Ben, sokakta yürürken başım dik yürümenin arzusu içerisindeyim. Kimseye inat olsun, hainlik olsun, siyasi mantıkla bir eziyet etme düşüncesinde hiç olmadık. Bu duruş devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Refakatçi Evi ile hasta yakınlarının mağdur olmasını engelleyeceğiz"

Yakın zamanda temeli atılacak Refakatçi Evi ile hasta yakınlarının konaklama ve benzeri sorunlarının önüne geçeceklerini vurgulayan Başkan Demirtaş, "Milletin parasını çarçur etmek değil doğru yerlerde kullanmak derdindeyiz. Buna da gayret gösteriyoruz. Bu güne kadar geriye dönüp baktığımda pişman olacağım hiçbir iş yapmadım. Yapmamaya da özen gösteriyorum. Bundan sonraki süreçte projeler ağırlık kazanacak. Önceki dönemde başlattığımız 'Hilal Kart' projesini daha geniş kesimleri kapsayacak şekilde hazırlayacağız. Daha önceden Hilal Kart veriyorduk. Limit dahilinde kartı kullanabiliyorlardı. Geri dönüşümü de bu işe kattık. Geri dönüşüme kazandırdıkları miktar kadar kartlarına ücret yatacak. Öte yandan yeraltı konteyner sistemini tüm ilçeye yayacak şekilde hazırlık yapıyoruz. 'Refakatçi Evi' projesinin de önümüzdeki ay temelini atmış olacağız. Amacımız hasta yakınlarının mağdur olmasını engellemek. Çevre illerden Samsun'a gelen vatandaşlar otel ve konaklama sıkıntısı yaşıyor. Bazı vatandaşlar konaklama giderlerini karşılayamıyor. Bu vatandaşların istirahat edebileceği, duşunu alabileceği, yemek yiyeceği ve konaklayabileceği bir yer hazırlıyoruz. Yaptığımız Refakatçi Evi, Samsun Şehir Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında Çevre Yolu üzerinde hayata geçecek. İlk etapta 50 ailelik bir refakatçi evi düşünüyoruz ama talep olursa kapasiteyi arttırabiliriz" diye konuştu.

"Ata Ocağı projesinin Türkiye'de örneği yok"

Ata Ocağı projesi ile yaşlıların toplumla kaynaşmasını sağlayacaklarını belirten Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"75 yaş ve üzerine 'Ata Ocağı' dediğimiz küçük çocuklar nasıl sabah evden alınıp kreşe gittikten sonra akşam eve bırakılıyorsa biz bunları büyüklerimize yapacağız. Türkiye'de başka bir örneği de yok. Evden yaşlılarımızı alacağız, Ata Ocaklarımızda gezdireceğiz. Burada doktor, hemşire ve yardımcı personeller de yaşlılara hizmet verecek. Hava şartlarına göre şehir içi ve şehir dışı gezilere çıkartacağız. Amacımız evlatlar işte olurken anne ve babaları evde yalnızlık çekmesin istiyoruz. Bu projeyi de çok önemsiyoruz." - SAMSUN

Demirtaş: Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek
Demirtaş: Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek

İhlas Haber Ajansı, Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Demirtaş: 'Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş: "Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek" - Son Dakika
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