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İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı - Son Dakika

İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı

06.07.2021 16:28
İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı, System.String[]

İLKADIM'DA İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLARINI TARAFLAR MASAYA YATIRDIİLKADIM BELEDİYESİ YAPI DENETİM KURULUŞLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DİNLEDİİlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, İlkadım bölgesindeki yapı denetim kuruluşları ile toplantı yaptı.

İLKADIM'DA İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLARINI TARAFLAR MASAYA YATIRDI

İLKADIM BELEDİYESİ YAPI DENETİM KURULUŞLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, İlkadım bölgesindeki yapı denetim kuruluşları ile toplantı yaptı. Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.

İlkadım Belediyesi, ilçedeki inşaatlarda yapı kontrol uygulamalarında olumsuzluk yaşanmaması için titiz bir çalışma sergiliyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçedeki inşaatlarda yapı denetimi yapan firmalarla koordine halinde bulunuyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın bu konudaki tecrübe ve deneyimini konunun muhatapları ile paylaşarak vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyor. Bu çerçevede İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekibini ilçede faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ile buluşturdu. Toplantıda yapı denetim firma temsilcilerine ilçedeki inşai faaliyetler ve yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini konuşuldu.

"Çalışanlarımızın can güvenliği bizler için çok önemli"

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuya hakim birisi olduğunu belirten Başkan Demirtaş, " Yapı denetim kuruluşlarının imar mevzuatına göre proje inceleme ve yapıların ruhsat eklerine uygun olarak inşaa edilişini denetlemesi önem arz eden bir durum. Bununla birlikte yapı denetim kuruluşlarınca iş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerin denetlemelerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Aksi durumda iş kazalarının meydana gelmesi nedeniyle özellikle çalışanların sakatlanmasına, hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Bizler için en önemli noktalardan birisi de çalışanlarımızın güvenliğidir. Bu noktada gerekli tedbirlerin alınması noktasında ne gerekiyorsa eksiksiz yerine getireceğiz. İlkadım Belediyesi olarak inşaat ruhsatı verme sürecini kısaltmak adına teknik ekibimizi güçlendirdik. Yapı denetimi sürecinde vatandaşın sıkıntı yaşamaması için ekibimiz sizlerin işini kolaylaştırmak adına üzerine düşeni yapacaktır. Sizlerde sıkıntı oluşmaması ve giderilmesi noktasında mükelleflerinizi ve firmanızı iyi bilgilendirin. Toplantımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yapı denetim kuruluşları işin ciddiyetini anlamalı"

Çözüm odaklı bir toplantıda bir araya gelerek ilçe halkımıza daha hızlı ve iyi bir şekilde hizmet verebilmenin önem arz ettiğini dile getiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Kulein, "İlkadım'da yapımı devam eden, yeni başlanan binalar için denetimlerin sıkılaştırılması ve daha titizlikle yapılması, yasal mevzuat çerçevesinde kamu adına yapıları kontrol etme ve projeleri inceleme yetkisi yapı denetim kuruluşlarına verilmiştir. Bu binaların içinde insanlar yaşamaktadır. Deprem bölgesi olan ülkemizde insan hayatı için en önemli konuda denetim görevi yapmaktasınız. İşinizin ciddiyetine uygun olarak hareket etmeniz elzemdir" diye konuştu.

"Görevini yerine getirmeyen kuruluşlara idari müeyyideler uygulanacak"

Bu sektörün yaşadığı sıkıntıları belediyecilik ve kent şekillenişi odaklı bir boyutu olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş, " Yapı ruhsatı düzenlenmesi için hazırlanan uygulama projelerinin, imar mevzuatına uygunluk yönünden yapı denetim kuruluşlarınca incelenip uygun bulunması halinde müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. Ancak bazı yapı denetim kuruluşları gerekli incelemeleri yapmamaktadır. Bu durumda müdürlüğümüzde yapılan incelemeler sonucunda uygulama projelerinin mevzuata uygun olmaması nedeniyle düzeltmeye gönderilmesi nedeniyle ruhsat alma süreci uzamaktadır. Buna ek olarak yeni yapılan inşaatın her safhasında proje uygunluk denetiminin de yapı denetim kuruluşlarınca yapılması gerekmektedir. Ancak müdürlüğümüzce yerinde yapılan denetimlerde inşaatlarda projeye uygun olmayan kısımlar tespit edilmektedir. Bu durumda iskan düzenlenememektedir. Görevini yerine getirmediği için yatırım sürecinin uzamasına aynı zamanda insanların mağdur olmasına sebebiyet veren yapı denetim kuruluşları ile ilgili gerekli idari müeyyideleri uygulanacaktır" dedi.

İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı
İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı
İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı
İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı
İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı

İlkadım Belediyesi, İlkadım, İnşaat, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi İnşaat Sektöründeki Sorunlarını Taraflar Masaya Yatırdı - Son Dakika Ekonomi


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