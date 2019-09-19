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Demirtaş Davası AİHM Büyük Daire'de Başladı

2 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı. Büyük Daire, kararını önümüzdeki aylarda açıklayacak

Demirtaş Davası AİHM Büyük Daire'de Başladı

Selahattin Demirtaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01 
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AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı
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