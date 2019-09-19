Demirtaş Davası AİHM Büyük Daire'de Başladı
2 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı. Büyük Daire, kararını önümüzdeki aylarda açıklayacak
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01
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