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Demirtaş: "Emniyet güçlerimize her türlü desteği vereceğiz"

6 saat önce

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Demirtaş:

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Samsun halkına emniyet hizmeti vermek için geldiğini söyleyen Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Belediye başkanımızın hizmetleri ve çalışmalarını hakkında bilgiler aldık. İlin güvenliği başta olmak üzere gelişimine de katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.


"Görevinde başarılar diliyorum"


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olabilmek için emniyet güçlerimize her türlü desteği vereceğiz. İlçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor. Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Ziyareti nedeniyle Samsun İl Emniyet Müdürümüz Ömer Urhal'a yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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