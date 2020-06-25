Demirtaş "Erdemir'in gelişmesini bizde isteriz" - Son Dakika

Demirtaş "Erdemir'in gelişmesini bizde isteriz"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Erdemir'in alanının endüstri bölgesi yapılması konusunun kavga gürültü etmeden masada bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Erdemir'in alanının endüstri bölgesi yapılması konusunun kavga gürültü etmeden masada bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanlığı binasında İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kumaş'ın katılımı ile düzenlenen basın toplantısında Erdemir'in alanının endüstri bölgesi ilan edilmesi konusunu değerlendirdi. Gazetelerde kendisinin söylediği iddia edilen sözlerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Demirtaş, bu işin kavga gürültü olmadan masada bitirilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında "Olaya ismimiz karıştı, karışması da güzel bir olay, çünkü biz Ereğli, Gülüç'ün menfaatleriyle ilgiliyiz. Sanayi bakanımız Mustafa Varank'tan görüşme talep ettik, kaymakamımız, TSO Başkanımız, Ereğli Başkanımız ve İlçe Başkanımızla oraya gittik. Olay son zamanlarda çarpıtıldı. Buna hiç gerek yoktu. Bakanımız bizi çok iyi karşıladı, oradan güler yüzlü şekilde ayrıldık. Bakanımız bunların olmayacağını, masada bizlerin de olacağını söyledi. Erdemir'in gelişmesini biz de isteriz. Ama bakanımız dedi ki masada siz olmadan olmayacak, bu işi ağabey kardeş gibi çözeceğiz dedi. Vekillerimiz bizim vekilimizdir. Kavgaya gürültüye niyetimiz yok. Belediyemizin millet bahçesi için 5 milyonluk destek Erdemir'den verilebilir mi diye sordum. Bu benim doğal hakkımdır, ilçe başkanımızla, Ahmet Çolakoğlu vekilimizle beraber gittik. Gülüç'e orman arazisinden bir kısım tahsis ettiler. Ben sadece Erdemir 5 milyon yardım edebilir mi diye sordum, Üç milyon versin, Ereğli'yi satın demedim. Cevher tozu Gülüç bölgesinde. Ereğli'ye kimsenin sırtının dönmek lüksü olmayacağını, biz iktidar partisi ve belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. Yarınlara güzel bir yer bırakmak için Erdemir de işin içinde olmalı. Bunun için bakanımıza gittik. Randevuyu alan ilçe başkanımızdır. Teşkilat olarak bunu Cumhurbaşkanımıza iletecek gücümüz var. Gerekli açıklamaları ilçe başkanımız yapacak. Biz değerlerimize sahip çıkacağız ama bunu kavga gürültü etmeden masada bitireceğiz." dedi.


"Ereğli'de istihdamın artırılmasından yanayız"


Erdemir'in endüstri bölgesi talebinin yaklaşık 9 aydır süren bir konu olduğunu ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır konunun Ereğli ve Erdemir'in menfaatleri doğrultusunda çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.


Çakır, "Bizler tabii ki Erdemir'in ilçemizde yatırım yapmasını istiyoruz. Biz Erdemir'le olan görüşmelerimizde, bakanımızla olan görüşmemizde taleplerimizi şöyle belirtmiştik. Birincisi, buradaki belediyelerimiz, halka bundan önce bütçelerine koyduğu bir gelir rakamı var. Bununla halka hizmet ediyorlar. Bu Ereğli halkının hizmetine kullanılacak bir para Ereğli bir gelir kaybına uğramasın dedik.


İkincisi, çevre ve insan sağlığını ön plana alacak bir komisyon kurulmalı, bu komisyona Ereğli'den kamuoyunda bilinen 3 kişi bu komisyonda olursa, çevreye ve insan sağlığına gereken değer verilirse eyvallah dedik. Üçüncüsü, yeni istihdam yapılsın, bunda işçi alırken lütfen ama lütfen diyoruz, Ereğli'de ikamet eden veya nüfus kütüğü Ereğli'de olan ve iş aramak için dışarıya gidenlere öncelik verilsin. Biz Karabük'e iki arkadaşımızı işe koymak için idare meclisi başkanıyla konuştuk. Taşerona alabiliriz ama kadroya alamayız, sözleşmemizde Karabük nüfusuna kayıtlı olmasına dair bir madde var dedi. Ereğli'de ne var? Ereğli'de bu olsaydı, Ereğli'de beş sene ikamet etmiş olma, anne babası Ereğli'de yaşıyor olma, nüfus kütüğü Ereğli'de olma şartı konulsaydı biz bugün bunları konuşmuyor olurduk. Dördüncüsü, biliyorsunuz Erdemir'in Emlak vergisi var. Belediye ödediği var, içeride hazine arazileri için ödediği ecrimisil bedeli var. Ecrimisille ilgili taktir devletimizindir. Ereğli olarak talebimiz, tel örgülerin dışında kalan stadyum, kapalı spor salonu, kültür merkezi, lojmanlar, hayvan pazarı gibi arazilerin takas yapılması, hazineye aktarılması, içeridekilerin Erdemir'e, dışarıdakilerin ise devlete aktarılması ve ileride Ereğli halkının ihtiyaçları doğrultusunda üstüne yatırımlar yapılabilmesi için Ereğli'ye verilmesidir. Bizim istediklerimiz bunlardır. Hamdolsun, bu süreci el birliğiyle taşıdık. O anlamda süreci başarılı yürüttüğümüze inanıyorum" şeklinde konuştu.


Çakır, Erdemir'in alanının endüstri bölgesi ilan edilmesine şartlar yerine getirildiği takdirde karşı olmadıklarını sözlerine ekledi. Çakır toplantıda ayrıca hükumetin ilçede devam eden yatırımları hakkında da bilgiler verdi. - ZONGULDAK

Fatih Çakır, Erdemir, kavga, Gülüç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Demirtaş 'Erdemir'in gelişmesini bizde isteriz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 17:28 Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 11:00 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
17:45
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:10:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirtaş "Erdemir'in gelişmesini bizde isteriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]