Son Dakika Haberleri: Demirtaş: "Esnafımızın destekçisi ve yanındayız"
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Demirtaş: "Esnafımızın destekçisi ve yanındayız"

22 dakika önce

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe ekonomisinin can damarı olan esnafın her zaman destekçisi ve yanında olduklarını söyledi.

Demirtaş:
SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe ekonomisinin can damarı olan esnafın her zaman destekçisi ve yanında olduklarını söyledi.

Samsun Yabancılar Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi esnafları İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette dernek başkanı Sayın, Başkan Demirtaş'a, "Bir önceki dönem başkanlığınız süresince yaptığınız başarılı çalışmalar sonrasında İlkadım halkı teveccüh gösterdi ve sizlere güvenini ortaya koydu. Bu yeni dönemde başarılı çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum" dedi.

Başkan Demirtaş'tan birlik ve beraberlik mesajı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise "İlçemize ve insanımıza değer katan, ilçe ekonomimiz adına katma değer oluşturan bütün herkesle birlikte ilçemize güzellikler katmak için yola çıktık. Esnaflarımızla belirli bir anda değil her zaman yan yanayız, birlikteyiz. Elimizden geldiğince pazar esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeyi temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel
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