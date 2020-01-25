Genç izciler, 19 Mayıs İzcilik Kulübü ve İlkadım Belediyesi Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştiren izcilik kampı sonrası İlkadım Belediyesine teşekkür ziyareti yaptı.



Samsun genelindeki lise öğrencilerinden oluşan 54 kişilik izci grubu İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katkıları ile gerçekleşen kamp sonrası İlkaım Belediyesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kampın gerçekleşmesine sağladıkları destek için Başkan Necattin Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür eden genç izciler ziyarette İlkadım Belediyesi ana hizmet binasını da gezerek belediye çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldular. Genç izcilerin gerçekleştirdiği ziyarete İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilgehan Yahya Atasoy ve 19 Mayıs İzcilik Kulübü Başkanı Soner Gürkan katıldı.



İlkadım Belediyesine teşekkür



Ziyarette izciler adına konuşan 19 Mayıs İzcilik Kulübü Başkanı Soner Gürkan, " Ladik'te gerçekleştirdiğimiz kampta izcilerimiz hem unutulmaz bir tecrübe kazanmış oldu hem de okul tatili süresini iyi bir şekilde değerlendirmiş oldu. Kamp boyunca doğaya dair öğrenilen birçok bilginin yanı sıra genç kardeşlerimiz sosyal hayata dair de bilinçlerini geliştirme şansı buldular. Bu güzel etkinlikte bize büyük bir destek sağlayan İlkadım Belediye Başkanmız Necattin Demirtaş'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.



"Gençlerimize sunduğumuz imkanların karşılığı onların başarısı olacak"



19 Mayıs İzci Kulübünün genç üyelerinin yaşadıkları mutluluğun verilen desteklere en büyük karşılık olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sadece ilçemizde değil imkanlar dahilinde ulaşabildiğimiz bütün gençlerimize elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. Hayata daha iyi hazırlanabilmeleri, sosyal yaşamlarının daha sağlıklı olabilmesi ve vatanına faydalı birer birey olabilmeleri için hepimize birçok görev düşüyor. 19 Mayıs İzcilik Kulübü ve Belediyemiz Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde gerçekleştirilen izcilik kampının da genç öğrencilerimize önemli bir tecrübe kattığına inanıyorum. Bu nedenle Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve genç izcilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN