Son Dakika Haberleri: Demirtaş Gülüç Halkına Müjdeyi Verdi

Demirtaş Gülüç Halkına Müjdeyi Verdi

55 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç merkezinde Şehirlerarası otobüsler için yolcu indirme ve bindirme yeri sorununun çözüldüğünü söyledi.

Demirtaş Gülüç Halkına Müjdeyi Verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç merkezinde Şehirlerarası otobüsler için yolcu indirme ve bindirme yeri sorununun çözüldüğünü söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, vatandaşlar için uzun zamandan beri sorun olan Şehirlerarası otobüslerin yolcu indirme sorununun çözüldüğünü söyledi. Başkan Demirtaş konu tarafları ile yapılan yazışma ve görüşme sonrası alınan neticeyle artık Gülüç güzergahının 2 noktasında da yolcu indirilebileceğini ve bindirilebileceğini belirtti. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Artık, otobüs firmaları Gülüç güzergahının üzerinde 2 noktada da yolcu indirilebilecek ve bindirilebilecektir. Gülüç girişi güzergahında "Yolcu bindirme ve Yolcu İndirme", Çengel burnu Ahos oteli yanındaki güzergahta ise "Yolcu indirme" yapabilecekler." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:37 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel
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