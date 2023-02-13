Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş. - Son Dakika
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Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş.

13.02.2023 21:28
Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar… Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için ‘Allah'ın lütfu’ değildir. Halk buna izin vermez” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar… Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için 'Allah'ın lütfu' değildir. Halk buna izin vermez" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın seçimleri ertelemek için bir grup hukukçuya talimat verdiğini iddia etti. Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar.

"SEÇİMLERİ ERTELEME KARARI ALMAK, AÇIKÇA SİYASİ DARBE OLUR"

Seçimler, Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur.

"DEPREM FELAKETTİR, DİKTATÖRLÜĞE GEÇİŞ İÇİN 'ALLAH'IN LÜTFU' DEĞİLDİR"

Anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse Yüksek Seçim Kuruluna bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için 'Allah'ın lütfu' değildir. Halk buna izin vermez, nokta."

Kaynak: ANKA
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Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş. Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş. Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor

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Son Dakika Güncel Demirtaş: Herkes Felakete Yoğunlaşmışken Bir Grup Hukukçuya, Seçimlerin Ertelenmesi İçin Çalışma Yapılması Talimatı Verilmiş. - Son Dakika

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