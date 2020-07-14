Demirtaş: "Hizmet odaklı çalışmaları tüm mahallelerimize taşıyacağız" - Son Dakika

Demirtaş: "Hizmet odaklı çalışmaları tüm mahallelerimize taşıyacağız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşlarımızın beklentilerine ve güvenine layık olmak için hizmet odaklı çalışmaları tüm mahallelerimize taşıyacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşlarımızın beklentilerine ve güvenine layık olmak için hizmet odaklı çalışmaları tüm mahallelerimize taşıyacağız" dedi.

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İlkadım Belediyesince 'Belediye Mahallemizde' sloganı ile gerçekleştirilen çalışmada merkez mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması için bütün birimler aynı anda seferber oluyor. Fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, gibi hizmetleri belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı hizmet çadırında sorunlar yerinde çözüm buluyor. İlçe genelinde 61 mahallede devam edecek olan "Belediye Mahalleniz" ile merkez ve kırsal mahallelerde, mahalle mahalle, sokak sokak bozuk yollar, eskimiş konteynerler, büyümüş otlar, kirli yollar ve diğer sorunlar gibi birçok eksiklik topyekun bir çalışma ile giderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeniden ilçede hayat bulan örnek çalışmanın durağı Kökçüoğlu Mahallesi oldu.


"Eşit ve adil hizmeti tüm mahallelerimize taşıyacağız"


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, "Belediyeyi halkın ayağına getirdik, ortalama her hafta 1 mahallenin sorununu çözeceğiz. Yaptığımız tüm uygulamalarla hemşehrilerimizi belediye yönetimine dahil ediyoruz. Böylece vatandaşımızın ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu biliyor ve sorunların çözümü için kendimize yol haritası çiziyoruz. Amacımız vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmek. Bu da omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor. Bunda hem katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızın hem de ayrım yapmadan herkese adil ve eşit hizmet götürmemizin etkisi var" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Genç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:15 Kaynak: İHA

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