Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- Yeniden

Buldan ve Temelli, geldikleri Çorlu'da özel hastanede bulunan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

BULDAN VE TEMELLİ, ÇORLU'DA

8 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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