Demirtaş ile Avdancık Arasındaki Ulaşım Çilesi Sona Erdi

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına neden olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü inşa etti. Mevcut köprünün hemen yanına inşa edilen Avdancık Köprüsü, 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğuna sahip. Her iki yönde 1.5 metre genişliğinde yaya yolunun da yer aldığı köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununa çözüm getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avdancık Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı. Başkan Dündar, "Geçtiğimiz Cuma günü Bursa'mıza teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kente kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin resmi açılışını yaptı. Müzemizi gezen ve çok beğendiğini dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğunuz tüm toplantılarda, törenlerde ve görüşmelerde benim selamımı Bursalı vatandaşlarımıza iletin dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını sizlere iletiyorum" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak 10 yılda binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Vatandaşımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda merkezden en uç noktaya kadar, halkımıza fayda sağlayan projeler üretiyoruz. Bizler geçtiğimiz dönem 5 yılda 5 otopark dedik. Ancak geldiğimiz noktada 13 otoparkı ilçemize kazandırdık. Osmangazi'de var olan otopark sayısını iki katına çıkarttık ve Bursa'nın trafik ve otopark sorununun çözümüne ciddi bir destek sağladık. Ayrıca yaptığımız tüm büyük projelere yüzlerce araçlık otoparklar ekledik" diye konuştu.

Dündar: "Avdancık Köprüsü Bölge Trafiğini Rahatlatacak"

Başkan Dündar, Bursa'nın en önemli sorununun ulaşım olduğuna dikkat çekerek, "Ulaşım, Osmangazi ve Bursa'nın önemli bir sorunu. Bizler bu sorunun çözümü noktasında otoparkların dışında yollar ve köprüler yaptık. 47 tane çıkmaz sokağı açarak yaşamı kolaylaştırdık. 2014 yılında Panayır Mahallemizde Taş Köprü'yü inşa ettik. Armutköy Mahallemize yeni bir köprü kazandırdık. Doğanevler Mahallemiz'de bir üst geçit yaparak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağladık.Bugün açılışını yaptığımız Avdancık Köprüsü de bölge trafiğini rahatlatacaktır. Nüfus yoğunluğu çoğalan ve bununla birlikte araç trafiğinin arttığı bu bölgede trafik sorunu ortaya çıktı. Yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen mevcut köprü artan araç trafiğine cevap veremez duruma gelmişti. Vatandaşlarımızın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni inşa ettiğimiz Avdancık Köprüsü'nün açılışını yapmaktan dolayı mutluyuz. Bölge halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

Dündar: "Demirtaş Altın Çağını Yaşıyor"

Demirtaş bölgesinde yoğun bir şekilde hizmet götürdüklerini dile getiren Dündar, "Osmangazi Belediyesi'ne bağlanmadan önce Demirtaş, birçok hizmetten geri kalmıştı. Arka arkaya hizmetler üreterek burasının gelişmesine ciddi katkı sağladık. Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'ın uzun yıllardır çözülmeyen altyapısı sorununu çözdü. İmar çalışmaları kapsamında burada planlı bir şehir ortaya çıktı. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş'ın nüfusu 80 binlere ulaştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmaları yürütüyor ve Demirtaş halkımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz.Demirtaş'ı baştan aşağı yeniliyoruz. Bursa'nın en güzel meydanını Demirtaş'a inşa ettik. Otoparkı, hizmet binası ve sosyal tesisleriyle o bölgeyi canlandıran ciddi bir meydan ortaya çıkardık. Yaptığımız bu çalışma ile merkez nefes aldı. Çocuklarımız bu meydanda oynarken, vatandaşlarımız için de sosyal donatı alanı oldu. Eski camiyi yıkarak yerine özel ve güzel bir mimari ile yeni cami inşa ettik. Bu cami maketini Cumhurbaşkanımıza da gösterdik. Kendisi de çok beğendi" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle Demirtaş'ın altın çağını yaşadığını belirten Başkan Dündar, Demirtaş'ımıza Bursa'nın en modern yüzme havuzunu inşa ettik. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız 4 mevsim bu tesisimizde yüzme fırsatı buluyor. Demirtaş Barajı'nın hemen yanında Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi'ni inşa ettik. Atıcılık sporuna meraklı kişiler için güzel bir tesis oldu. Kaliteli Yaşam Merkezi, sosyal belediyecilikte Türkiye'de gelinen en üst nokta olarak Demirtaş'ta yükseliyor. 5 yıldızlı otel konforunda yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve Alzheimer hastalarına hizmet verecek. Katı Atık Toplama Merkezi'ni Demirtaş'ta inşa ettik. Bu tesisimizde ayrıştırılabilen maddeleri tekrardan ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Bunlar gibi daha nice projelerimiz ve hizmetlerimizi Demirtaşlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dündar, belediyenin bütçesini en verimli ve etkin şekilde kullandıklarına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın parasını heba etmiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak vatandaşımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Birçok projemiz var. Bu projeleri tanıtmak, reklam yapmak için vatandaşımızın parasını harcamıyoruz. Vatandaşımız da bunun bilincinde olarak her zaman bizlere destek oldu. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de vatandaşlarımız, ilçemiz ve kentimiziçin en güzel ve özel projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kurucu Başkan Keleşoğlu, Ameliyattan Açılışa Koştu

Avdancık Köprüsü'nün açılış törenine Osmangazi Belediyesi'nin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu da katıldı. 1989-1994 yılları arasında Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yapan Keleşoğlu, gözünden operasyon geçirmesine rağmen hastaneden çıkar çıkmaz açılış törenine katıldığını belirterek, "Osmangazi'yi emin ellere teslim etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Mustafa Başkanımız, Bursa'ya çok güzel eserler kazandırıyor. Bu köprü de çok güzel oldu. Bu köprüyü eskiden beri kullanıyorum. Çok dar ve sıkıntılı bir köprü vardı. Buradan ne zahmetlerle geçtiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Mustafa Başkanımız'a bu kalıcı eseri kazandırdığı için teşekkür ediyordum. Kendisinden Allah razı olsun. Osmangazi bundan böyle emin ellerde devam edecektir. Osmangazi, her şeyin en iyisine layık. Mustafa Dündar da Osmangazi'ye yakışan bir başkan. İnşallah, bu hizmetlerinin devamını diliyorum. Belediyecilikte insan faktörü çok önemli. Mustafa Başkanımız da çok iyi ve kadirşinas bir insan. Parti gözetmeden hizmet ediyor. Kendisine hizmetlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Avdancık Köprüsü'nün açılış kurdelası kesildi. Törene, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.