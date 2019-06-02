Son Dakika Haberleri: Demirtaş: "İlkadım'da yaşamak bir ayrıcalıktır"
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Demirtaş: "İlkadım'da yaşamak bir ayrıcalıktır"

39 dakika önce

Vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçeyi dolaşarak esnaf ziyaretleri yapan İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, "Yaşanabilir bir İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Demirtaş:
Vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçeyi dolaşarak esnaf ziyaretleri yapan İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, "Yaşanabilir bir İlkadım için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlkadım'da yaşamak bir ayrıcalıktır" dedi.

İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, mahallelerde esnaf ve kahvehane ziyaretleri yaparak, vatandaşın talep ve önerilerini dinliyor. Esnaf ziyaretlerinde sahada belediye faaliyetlerini yerinde incelerken, bölgedeki esnafları da ziyaret ediyor.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, "Yerel bir yönetici olarak bizleri seçimle görev başına getiren vatandaşlarımızın ayağına giderek, sorunlarını ve önerilerini yerinde dinlemek daha doğru. Vatandaştan kaçan değil, vatandaşla her an birlikte, yan yana ilçemizi yönetmeye çalışıyoruz. Yöneticilik demek, devamlı halkın yanında olmak ve onların istek ve taleplerine çözüm bulmaktır. İlkadım'da yaşamak bir ayrıcalıktır. İlçemize daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına da vatandaşla bire bir sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
Necattin Demirtaş, İlkadım, Politika
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