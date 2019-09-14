Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir
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Demirtaş'ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir

55 dakika önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti.

Demirtaş'ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir, System.String[]

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı.


Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:45 
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