Demirtaş'ın avukatları: Türkiye, AİHM kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir
55 dakika önce
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunma grubundaki avukatları müvekkileriyle ilgili açıklama yaptı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Eylül'deki tahliye kararını hatırlatan avukatlar, Demirtaş'ın denetimli serbestlikten yararlanabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:45
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